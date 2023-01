Alondra García Miró confirmó tener una nueva relación: “Estoy contenta”

Alondra García Miró regresó a Perú luego disfrutar de unas entretenidas vacaciones en España junto a un galán misterioso.

Al ser consultada sobre ello, la excombatiente confirmó que sí se encuentra en una nueva relación y que está tranquila.

Alondra García confirmó relación con español



Las cámaras del programa Amor y fuego llegaron al aeropuerto Jorge Chávez para entrevistar a Alondra García Miró, quien llegó de unas extensas vacaciones por Europa.

Al encontrarla, uno de los reporteros le consultó sobre su presencia en España. Y si bien Alondra trató de esquivar sus preguntas, terminó por responder. “La pasé lindo, han sido dos semanas de desconexión y estoy muy contenta”, indicó en un primer momento.

Lee también: Alondra García y su indirecta a Paolo Guerrero: “Ya no hay problema para las escenas de besos"

Luego, el periodista aprovechó la oportunidad para saber sobre su nueva relación. “Te hemos visto con un chico en Madrid, ¿de quién se trata?”. La modelo atinó a reírse y confirmó que estaba en una relación, pero que no podía dar detalles porque se tenía que ir. “Chicos, me tengo que ir literal. Todo quieren saber ¿no? Pero si ya saben... Ya les contaré después, pero nada, estoy bien y tranquila”, argumentó.

Alondra García reaccionó sobre Paolo Guerrero

Finalmente, la última pregunta que le hizo el periodista era sobre qué pensaba sobre Paolo Guerrero, quien se convertirá nuevamente en papá, a lo que ella respondió lo siguiente: “Ya chicos, me tengo que ir de verdad. Me están esperando para grabar. Un beso para Gigi y Rodrigo, me encanta su programa”. Luego de esto, la modelo se subió a su transporte y enrumbó hacia la salida del aeropuerto.

Lee también: Paolo Guerrero llegó al Perú con su nueva pareja e hizo un pedido a la prensa: “No me llamen tóxico”

Por su parte, Gigi Mitre indicó que le pareció correcto que no hable sobre ese tema: “Yo tampoco opinaría. ella siempre educada. Lo que ha hecho está perfecto”.