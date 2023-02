Doña Peta sobre relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: "Si él está feliz, yo soy feliz"

Doña Peta fue la invitada especial del programa América hoy. La mamá de Paolo Guerrero habló sobre diversos aspectos de su vida y sobre su hijo, Paolo Guerrero.

Doña Peta habló sobre relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Uno de los temas que más llamó la atención fue el de Ana Paula Consorte, actual pareja de su hijo. Según indicó, la conoció por primera vez en el último cumpleaños del futbolista del Racing.

“Estuve en Brasil. Estuvimos poquita gente, no era una fiesta. No hace fiesta como acá porque yo le hago las fiestas acá”, indicó en un primer momento Doña Peta.

“Yo eso me mantengo bien al margen, eso me lo dejan en mi corazón. Yo no sé lo que siente, lo que tengo, y ahí nomás", complementó.

Sin embargo, la señora dejó en claro que lo más importante para ella es la felicidad de su hijo: "Si él está feliz, yo soy feliz. Lo veo feliz, tranquilo, más que feliz, tranquilo”.

Doña Peta habló sobre su relación con Alondra García

Por otro lado, Doña Peta confesó que todavía mantiene una buena comunicación con Alondra García Miró. Estas declaraciones dejaron sorprendida a Ethel Pozo y a toda la audiencia por la buena relación que mantienen

“Tú rompes con el hombre, no con la familia, porque la familia no te ha hecho nada”, indicó Doña Peta. Por último, indicó que el problema que Alondra tiene con Paolo no lo tiene con ella: “Qué cosa me ha hecho a mí. Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica, una buena chica”.