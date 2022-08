¡Les da con palo! Efraín Aguilar sobre ‘Hablando huevadas’: “Burlarse de la gente no es comedia”

Amados por unos, odiados por otros. Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de ‘Hablando huevadas’, se han ganado el cariño de algunos y las críticas de otro. En los últimos meses, los comediantes se han encontrado en el ojo de la tormenta tras verter polémicos comentarios sobre las personas con síndrome de Down y autistas.

Esta vez, Efraín Aguilar se ha sumado a la lista de críticos. Para el exproductor de ‘Al fondo hay sitio’, el tipo de humor que realizan Luna y Mendoza está fuera de la comedia.

“En principio, el género que ellos hacen no es comedia. Es cualquier otra cosa que no tiene calificación porque el sentarse frente a un micrófono con un poco de música y comenzar a burlarse de la gente no tiene calificación”, señaló Aguilar en una entrevista para un canal de YouTube.

Asimismo, el productor confesó que ha visto un programa de ‘Hablando huevadas’; sin embargo, no volvería a ver otro episodio. “Si ellos se ganan la vida así y les parece correcto, perfecto, pero yo no comparto eso (...) Son cómicos entre comillas. La comedia y el teatro no es agresión al público. Aunque he visto un solo programa y no lo he vuelto a ver, me parece una agresión”, agregó el director.

Efraín Aguilar habla sobre su ausencia en ‘Al fondo hay sitio’

Efraín Aguilar también se refirió a su ausencia en ‘Al fondo hay sitio’. Sobre ello, el director señaló que le guarda un gran cariño a la producción; no obstante, no le gustan las repeticiones y prefiere enfocarse en nuevos proyectos.

“Soy enemigo de las repeticiones, reposiciones. Si bien me propusieron hacerlo, yo me negué. Prefiero hacer una nueva producción que tengo en cartera y espero que pronto pueda salir al aire”, finalizó el director.