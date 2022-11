“El Capi” Pérez formará parte de la nueva temporada de ‘LOL: Last One Laughing México’

La quinta temporada de LOL: Last One Laughing México será estrenada próximamente y ya se han anunciado algunos de los participantes que formarán parte del elenco. Entre los artistas confirmados se encuentra “El Capi” Pérez y en redes sociales sus seguidores se encuentran muy emocionados.

‘LOL: Last One Laughing México’: Estos son los famosos confirmados

El reality trasmitido por la plataforma de streaming Amazon Prime Video ha tenido un buen record de audiencia, es por eso, que la nueva edición del programa llegará el próximo 16 de diciembre para el deleite de todos sus seguidores.

De momento se sabe que entre los cómicos convocados figura además de “El Capi” Pérez, Slobotsky y Ricardo Pérez, quienes juntos conforman “La Cotorrisa”, Isabel Fernández, “El Borrego” Nava, Ricardo Peralta, “La Chupitos” y “El Diablito”.

A través de sus redes sociales, el comediante confirmó la noticia.

"Pues vamos a darle raza. Con muchos huevos y poca vergüenza, como siempre”, señaló “El Capi”. Cabe indicar que esta sería su tercera participación, pues en las anteriores ediciones estuvo muy cerca de ganar.

“Dos veces estuvo cerca ¿habrá aprendido ya @elcapiperez el camino para ser el ganaLOL? Descúbrelo en #LOLstars, la nueva temporada de LOL”, señala el anuncio en Instagram sobre su participación en LOL: Last One Laughing México.

'LOL: Last One Laughing México': ¿De que trata el reality?

LOL: Last One Laughing México es un programa dirigido por Eugenio Derbez que reúne a los mejores comediantes de México. Los participantes deberán interactuar, hacer parodias, chistes entre otros retos y el ganador será aquel que no logre reír.

Pero no solo eso, los artistas serán grabados durante seis horas continúas y todos estarán en un mismo lugar.

En la primera temporada ganó Alex Montiel con el personaje de “El Escorpión Dorado”.

“Con esta revelación, estamos seguros de que la gente se va a quedar el hada. No hay quinta mala” se lee en la cuenta de Instagram del programa.

Lee también: Eugenio Derbez está sedado para que no sufra