'El discípulo del chef': doble eliminación conmovió a los participantes

La última edición del programa El discípulo del chef estuvo cargada de emociones. Rocío Marengo y Felipe Ríos abandonaron la cocina en medio de una polémica, dejando al chef Sergi Arola conmocionado. Los concursantes se despidieron del público agradeciendo la oportunidad, mientras que el chef español se mostró inconforme con el resultado.

'El discípulo del chef': concursantes se despidieron del programa

Luego de una ardua competencia, el equipo azul se libró de la eliminación. Sin embargo, el equipo rojo de Sergi Arola y el equipo verde de Ennio Carota se vieron obligados a enfrentarse en una batalla para mantener a sus integrantes dentro del programa.

Los cocineros prepararon una tarta dulce y, tras la degustación, Yann Yvin y China Bazán decidieron castigar a los discípulos de Sergi Arola. Rocío Marengo y Felipe Ríos abandonaron la competencia y agradecieron a la producción: "Feliz de haber pasado por acá. Es lindo ir por la vida conociendo gente y aprendiendo de todos. No puedo estar más agradecida", señaló Rocío Marengo.

Por su parte, Felipe Ríos también se mostró agradecido. "Yo también lo pasé súper bien y, de verdad, conocí a un grupo de gente súper linda y mis compañeros son a toda raja", resaltó.

“Me parece injusto”

Sergi Arola se mostró conmovido por la eliminación de dos de los integrantes de su grupo, la cual consideró como injusta. Además de emitir su agradecimiento a cada uno de ellos, recalcó que se sentía responsable de la situación.

"Me parece que no es justo, pero es parte del juego. He tenido la suerte de tener un grupo maravilloso, he tenido la suerte de conocer a Felipe, pero sobre todo a Rocío tiene esos momentos de locura, pero ella es así. (…). Quiero pedirle disculpas a los cinco porque es la segunda vez que pierdo dos integrantes. Lo considero una responsabilidad absolutamente mía", señaló el chef español.