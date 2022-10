‘El gran show’: Melissa Paredes alaba a su bailarín del programa

La actriz Melissa Paredes no dudó en alabar a su nuevo bailarín Sergio Álvarez, por hacerla acreedora junto a Santiago Suárez, de los mejores pasos de la noche en el reality sabatino El gran show.



“Ganamos los mejores pasos, es la segunda vez que ganamos juntos, me encanta, esto está chévere”, afirmó Paredes.

Estas declaraciones las dio a conocer por medio de las cámaras del programa América Espectáculos.

Cabe recalcar, que el coreógrafo con más de 7 mil seguidores en las redes sociales no solo es un conocido bailarín latino y de salón, sino, además, es fotógrafo urbano y ha compartido escenario con Rosangela Espinoza y Rubí Palomino.

Melissa se quiebra antes de su presentación

Momentos antes de su baile, la actriz no pudo aguantar las lágrimas al recordar los duros momentos que atravesó durante su divorcio con Rodrigo Cuba.

"Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida y creo que todos aprendimos”, indicó la actriz en un primer momento.

“Aquí no hubo quien se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte y decir que vamos para adelante y que vamos a ser padres toda la vida”, complementó Melissa Paredes.