Melissa Paredes se quiebra en ‘El gran show’: “Me tocó perdonar y pedir perdón"

La cuarta gala de El gran show nos dejó algunas escenas difíciles de superar. Esta vez la protagonista fue Melissa Paredes, quien no pudo aguantar las lágrimas al recordar los duros momentos que atravesó durante su divorcio con Rodrigo Cuba.

"Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida y creo que todos aprendimos”, indicó la actriz en un primer momento.

“Aquí no hubo quien se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte y decir que vamos para adelante y que vamos a ser padres toda la vida”, complementó Melissa Paredes.

Luego de ello, la ex chica reality se volteóny empezó a llorar. Ante ello, Gisela Valcárcel le brindó algunas palabras de aliento.“No es que quiera propiciar lágrimas en el programa, solo creo que cuando uno permite que vean la vulnerabilidad dentro, es cuando realmente hemos crecido”.

Ya más tranquila, Melissa aseguró que pidió perdón y tocó perdonar. "Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados y también soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, finalizó.