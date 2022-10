'El gran show': Samahara Lobatón tendrá como refuerzo a su madre Melissa Klug

En el próximo programa de “El Gran Show” Samahara Lobatón se enfrentará a Facundo González y buscará librarse de la eliminación, por eso ha decidido contar con el apoyo de su madre Melissa Klug, a quien la unirá como refuerzo en una de sus presentaciones.

Asimismo, estará presente su hermana, Melissa Lobatón, pues se sabe que junto a ella ha estado ensayando en la academia.

Melissa Klug feliz de apoyar a su hija

Como se recuerda, la influencer no acudió a la última edición del reality, razón por la cual fue reemplazada por ‘Robotina’ cayendo así en sentencia. Por eso la joven decidió contar con el apoyo especial de su progenitora para continuar en el programa.

“Sí, estoy aquí para apoyar a Sami, para que se pueda quedar, ella es bien chamba y me ha pedido que la refuerce y no le puedo decir que no. Y llegamos con Melissa, solo falta Gianella, y daremos lo mejor en la pista. Somos el team Klug y vamos a sorprender este sábado”, señaló Melissa Klug.

Cabe recalcar, que la popular ‘Blanca de Chucuito’ quien ya tuvo su experiencia en el programa de baile señaló que le ha sido un poco difícil adaptarse al ritmo, pero promete lucirse en la pista de baile.

“Ya no me acuerdo los pasos de baile, mis movimientos son duros, pero, felizmente, es algo suave, así que daremos un buen show. Llegamos con una sorpresa, ya lo van a ver el sábado, será un show muy lindo armado por los coreógrafos y bailarines”, agregó Melissa Klug.

Melissa Klug habla de sus planes de boda

Es preciso mencionar, que la pareja del futbolista Jesús Barco aseveró que vive un buen momento en su relación.

“Ya a finales del otro año me caso y me encantaría volver a ser mamá, entonces, hay que practicar”, reconoció la chalaca.

