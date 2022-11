‘El hormiguero’: Alaska reveló sus miedos más profundos en el programa

El hormiguero no para de sorprender a sus televidentes con sus invitados. Este miércoles estuvo invitada Alaska y su entrevista se volvió tendencia en las redes sociales. ¿Qué dijo?

La artista llegó al programa para presentar su nuevo disco llamado Ex profeso, el cual se lanzará el 18 de noviembre. Sin embargo, este no fue el único tema del que se habló durante la entrevista. De hecho, reveló uno de sus secretos mejor guardados: su pelo.

"Realmente tengo el pelo rubio y rizado, pero es que no me gusta nada, por eso me lo tiño. Es que es rubio ceniza y con eso no voy a ningún lado", indicó la artista, sorprendiendo al mismo Pablo Motos.

Lee también: ‘El hormiguero’: Pablo Motos aclara que el programa con Antonio Banderas no fue grabado

Por otro lado, Alaska indicó que tiene miedo de hablar en voz alta por las noches. "Por la noche hacer ruidos en casa me da miedo", contó. "Cerrar las puertas y todo eso lo hago con muchísimo cuidado, si estoy sola no me sientes".

Alaska y su relación con Mario Vaquerizo

Por último, habló sobre el rumor de que su relación con Mario Vaquerizo había finalizado. "La culpa es nuestra, digo nuestra porque yo también trabajo en los medios de comunicación, lo que se dice en las redes debería quedarse ahí, en las redes, porque no son una fuente de información", afirmó la cantante.

Alaska desmiente los titulares que señalaron que se estaba divorciando de Mario Vaquerizo #AlaskaEH pic.twitter.com/isU5wdEfrv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 16, 2022