'El hormiguero': Alejandro Sanz revela a qué se dedicará cuando se retire de la música

El hormiguero recibió a un invitado de lujo. Alejandro Sanz llegó al programa para presentar su nuevo hit "Correcaminos" y confesó lo que hará cuando se retire de la música.

¿A qué se dedicará después de su retiro de la música?

Alejandro Sanz llegó al programa para brindar más detalles sobre su nueva canción. "Para mí, 'Correcaminos' significa una actitud ante la vida. Cuando tú decides el camino por el que quieres transitar, no importa lo que pase, no importa los obstáculos que haya, no importa los coyotes que aparezcan, tú tienes que seguir tu camino e ir hasta el final. Es más, ni siquiera sabes que existe el coyote, esa es la actitud", dijo el artista.

Pablo Motos quiso hacerle una broma a su invitado por el color de su cabello. "Que la gente sepa cómo te preparas tú para una gira, aparte de teñirte el pelo como si fueras un canario. Que no sabíamos si ponerte en la sala VIP jamón o alpiste", declaró el presentador. Sin embargo, Sanz no se quedó callado y le respondió de la siguiente manera: "¿Sabes lo que pasa? Que yo, cuando me retire de la música, ya tengo pensado lo que voy a hacer: presentar El hormiguero. Me estoy poniendo el pelo naranjita para, poco a poco, llegar ahí".





El origen de 'La tortura'

El cantautor español colaboró con varios artistas renombrados, entre ellos la colombiana Shakira. A principios de este mes, la ex de Gerard Piqué habló sobre su relación con Alejandro durante su charla con Ernesto Acevedo y explicó cómo surgió la canción "La tortura".

"Yo descubro lo que está pasando en Puerto Rico, y digo “uy”, esto con un poco de dancehall y mezclado con un poco de flamenquito, ahí fue cuando nace 'La Tortura'", comentó la barranquillera. Desde ese entonces, ambos se volvieron amigos, incluso surgieron rumores de un posible romance entre ambos cantantes.