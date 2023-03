Pablo Motos protagoniza lapsus EN DIRECTO en 'El Hormiguero': "A veces se me va la olla"

El set de El hormiguero recibió a Kiko Veneno, quien presentó su nuevo documental titulado 'Un día Lobo Pérez'. No obstante, Pablo Motos se saltó el guion en plena transmisión y brindó disculpas a sus colegas por su lapsus.

El lapsus del presentador

Kiko Veneno estaba muy emocionado de llegar al programa para hablar sobre su más reciente trabajo. El artista charló con Pablo Motos acerca de sus inicios en la música, inclusive tocaron juntos su icónico tema 'Joselito'. Después del show musical, el presentador expresó lo siguiente: "Lo tenemos que dejar aquí, que tengo la tertulia... Ha sido un honor volver a verte".

Lee también: Karol G explicó el verdadero significado de "TQG" en 'El hormiguero': "Fue una unión muy poderosa de dos mujeres".

Sin embargo, Motos se dio cuenta que se había saltado el guion. "Ah, no no. Que vamos a la ciencia. Me he equivocado. Perdón, perdón, que se me enfada Gálvez", comentó el conductor.

Miguel Gálvez pensó que su compañero se había olvidado de él, pero Pablo aclaró que no se acordó de su sección. El resto de los colaboradores le recordaron su lapsus con divertidas bromas. "Estamos en directo. A veces se me va la olla", declaró el humorista español.

¿Quiénes son los invitados de esta semana?

El pasado lunes 20 de marzo, Kiko Veneno asistió al programa y la pasó increíble. Sin embargo, esta semana habrá más invitados de lujo en el show de Antena 3. El martes 21 se presentarán José Mota y Pepe Viyuela, quienes hablarán sobre su nueva comedia llamada 'El hotel de los líos'.

Lee también: Emilia Mernes sobre su relación con Duki: "Es un osito. Nos acompañamos en la distancia".

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, estará el miércoles 22 en el programa de Motos para promocionar su serie en Netflix. Finalmente, Alejandro Sanz confirmó su presencia este jueves 23 de marzo y conversará sobre su nuevo sencillo 'Correcaminos'.