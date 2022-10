'El hormiguero': Blanca Suarez confiesa que no sabe ligar

Blanca Suarez y Rubén Cortada acudieron al programa El hormiguero y dieron detalles de su película El cuarto pasajero, el cual se estrenará el 28 de octubre. La actriz confesó a Pablo Motos sus similitudes con el personaje que interpreta y sorprendió al público con importantes revelaciones sobre su vida íntima y la forma que tiene para ‘ligar’.

Blanca Suarez en 'El hormiguero': “Se me cae la baba al momento de ligar”

Durante la entrevista, el presentador de televisión preguntó a sus invitados si tenía facilidad para coquetear o si les era difícil ‘ligar’ con las personas, aprovechando la temática de su película. Frente a ello, Blanca Suarez reveló una peculiar anécdota de su etapa escolar.

"En el colegio, en 1.º de la E.S.O., me gustaba un chico. Un día le vi por la calle, me quedé mirándole y me choqué con una señal de tráfico. Mis amigas todavía me lo recuerdan", indicó.

Este pasaje, persigue a la actriz quien según contó en más de una ocasión ha pasado vergüenza al momento de querer entablar conversación con alguien que le gustaba. "No se me da bien ligar, tartamudeo, escupo, se me cae la baba, es que soy un cuadro cuando lo intento", se sinceró.

Asimismo, los protagonistas de El cuarto pasajero se tomaron un tiempo para jugar con Trancas y Barrancas a 'Romántico o grimoso'. Durante el juego Suárez admitió que le pone nombres a las partes íntimas de sus parejas.

"A ver, voy a hacer una aclaración con explicación. En general todos llamamos a las partes íntimas con nombres random. Vaya declaración de mierda acabo de hacer. Quiero decir, que no es que haya un nombre concreto. Bueno, da igual. Genérico para todos, no para una persona en concreto", reveló.





El cuarto pasajero: ¿De qué trata la película?

La película El cuarto pasajero narra la historia de cuatro desconocidos que viajan hasta Madrid en coche. Lorena ( Blanca Suárez) tiene enamorado a Julián quien quiere confesarle sus sentimientos en uno de los viajes cuando aparece un nuevo pasajero que es el personaje de Rubén Coartada e inquietará a Lorena.

"Es muy injusto, Rubén, déjame que te lo diga. La película va bien, pero de repente hay un momento muy cruel porque el personaje de Blanca se queda loca cuando ve a tu personaje", "Y con motivo, ¿no?", bromeó Pablo Motos, El Hormiguero.