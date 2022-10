‘El Hormiguero’: Conoce quiénes serán los invitados de la próxima semana

En el programa emitido del día de ayer en ‘El Hormiguero’, anunciaron quiénes serán los próximos invitados. Hasta el momento, el conductor ya había brindado algunas pistas con el fin de que la audiencia saque sus propias conclusiones, pero en esta nota te traemos todo sobre las celebridades que visitarán el show la próxima semana.

Lista de invitados que visitarán ‘El Hormiguero’ la próxima semana

Lunes 17 de octubre: Álvaro Soler

Con el cantante español iniciarán la semana de una manera espectacular. El artista llegará al espacio televisivo para presentar su nuevo disco recopilatorio The Best of 2015-2022 e informar sobre las próximas presentaciones de gira “En Tu Piel”.

Martes 18 de octubre: Arturo Pérez Reverte

Uno de los escritores más famosos en la actualidad del país español, es definitivamente Arturo Pérez Reverte y visitará el programa para presentar su best-seller Revolución, basada en la historia de un ingeniero español en la época de la revolución mexicana.

Miércoles 19 de octubre: Dwayne Johnson

El plato fuerte de la semana viene desde Hollywood, pues llegará al set el famoso actor Dwayne Johnson para presentar su nueva película Black Adam, la cual será estrenada en cines el próximo 21 de octubre. Cabe recalcar, que esta cinta dirigida por el español Jaume Collet-Serra, promete ser una de las mejores en lo que va del año en el género de superhéroes.

Jueves 20 de octubre: Daniel Craig y Kate Hudson

Por último, pero no menos importante, siguen llegando invitados de lujos y es que los afamados actores Daniel Craig y Kate Hudson presentarán en el programa la afama cinta Glass Onion: A Knives Out Mystery, aquella que estará disponible en la plataforma de streaming Netflix el próximo 23 de diciembre. Esta historia contará el segundo caso a resolver del detective Benoit Blanc interpretado precisamente por el artista Daniel Craig, quien se hizo conocido por las películas de James Bond.