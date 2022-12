'El hormiguero': Cristina Pedroche reveló que el vestido de las campanadas estará hecho con 'body painting'

Como es costumbre en cada programa de El hormiguero, Pablo Motos trae un nuevo invitado al set para poder entrevistarlo y pasar un buen rato. La modelo Cristina Pedroche se hizo presente en el show y comenzó a hablar sobre sus planes para poder recibir el Año Nuevo a lo grande.

El presentador estaba curioso por saber que vestido usara para las campanadas, a lo que ella respondió que había dado pistas en sus redes sociales. Al final, desveló que pintará su cuerpo desnudo con 'body painting'.

Cristina Pedroche y su 'body painting'

La madrileña Cristina Pedroche llegaba al set de El hormiguero para poder hablar con Pablo Motos, ya que era de las últimas invitadas antes de la Noche Buena. Aunque la modelo también sabía que el presentador podría sacarle más información sobre un secreto suyo.

"Me da miedo venir a El hormiguero porque tengo mucha confianza con Pablo Motos, y sé que me va a preguntar y me voy a ir de lengua", dijo Pedroche. El presentador comenzó a indagar poco a poco y quería saber cual sería el vestido que usaría para las Campanadas.

"Este año es el año", fue la frase que ella repetía. Cristina le recordó a Pablo que había dejado varias pistas en sus redes sociales y es algo que sus seguidores le han estado pidiendo.

"Tengo una teoría... A ver si acierto. En la prehistoria, cuando cazaban las tribus, se pintaban con la sangre de los animales para reconocerse entre ellos... ¿Voy bien? ¿Estamos hablando de body painting?", preguntó Motos.

"Lo sabía, me has pillado, sí", respondió la colaboradora de televisión. Pedroche comentó que muchas personas le han pedido que lo haga, por lo que ahora eso se volverá una realidad en cuestión de días.

¡EXCLUSIVA! La MEJOR pista que nos da @CristiPedroche sobre el estilismo que llevará en Nochevieja #PedrocheEH pic.twitter.com/U7sVIAme4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022