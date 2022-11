'El hormiguero': Ester Expósito reveló cual es la manía que no dejar de hacer

Como ya es costumbre, El hormiguero suele presentar un invitado especial para poder tener una conversación agradable.

En esta ocasión, la actriz española Ester Expósito llegó al programa conducido por Pablo Motos para hablar sobre su más reciente trabajo. Pero, también sorprendió al mencionar una de sus manías que, en palabras de ella, hasta ahora no lo puede dejar.

La manía de Ester Expósito

En el último episodio de El hormiguero, Pablo Motos recibió a la actriz Ester Expósito. Como es costumbre, el presentador le hizo algunas preguntas personales. Ella, muy sonriente, indicó que la fama le hizo cambiar algunas cosas.

"De fiesta salgo mucho, eso no lo he dejado, porque llega el fin de semana y me ayuda a desconectar. Suelo ir a los mismos sitios de siempre, no quiero dejar de ir a los sitios de antes porque mi vida haya cambiado", respondió.



Pero, no fue lo único que respondió. La joven de 22 años indicó que mantenía una manía pese a la fama. "En general, intento llevarlo lo más normal que puedo. Intento salir a la calle normal, muy tapada. Soy muy tímida y el tema de la exposición es lo que más me ha costado acostumbrarme, y por eso suelo ir tapada. Disfruto pasar desapercibida e ir tranquila por ahí".

Como se recuerda, Expósito fue parte de la exitosa serie de Netflix Élite, donde daba vida a la estudiante de Las Encinas Carla Rosón, cuando apenas tenía 18 años de edad.