‘El hormiguero’: Rubén Amón critica el Mundial Qatar 2022

El hormiguero tuvo su habitual tertulia este último 22 de noviembre. Pablo Motos, Rubén Amón, Juan del Val, Goyo Jiménez y María Dabán, hablaron del tema que suscita la atención de todo el mundo en los últimos días: el Mundial Qatar 2022.

Rubén Amón critica el Mundial Qatar 2022

Rubén Amón, uno de los colaboradores del programa, habló fuerte y claro sobre lo que piensa de la Copa del Mundo. “Me repugna este mundial porque después de celebrarse en Rusia el anterior, no parece que hayan dado pasos por avanzar en los derechos humanos”, mencionó el periodista.

Además, no dudó en catalogarlo como “El Mundial de mierda”, esto debido a los abusos de los derechos humanos: “Yo hubiera sido partidario de que nos hubieran enseñado cómo se lápida una mujer, cómo se ejecuta a un homosexual, cómo se le cortan las manos a un ladrón o cómo se hace un paseillo con esclavos”, dijo de forma irónica.

“No se puede blasfemar, no se puede beber, soborno al jurado para que el torneo se disputara allí…”, añadió el periodista.









Sobre el debut de Luis Enrique como streamer

Asimismo, se habló sobre cómo el entrenador de la Selección de España, Luis Enrique, se ha vuelto streamer.

Lee también: ‘El hormiguero’: Alaska reveló sus miedos más profundos en el programa

Para Amón, esta decisión le ayuda a evitar a la prensa y a hablar sobre sus sensaciones previo a un encuentro. Por su parte, Juan Del Val aseguró que entendía sus razones: "Siempre que un personaje concede una entrevista, los titulares tergiversan y la mayoría son mentira, de esa fauna no excluyo a ningún medio. No me parece tan descabellado lo que ha hecho".