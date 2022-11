José Sacristán sobre la guerra en Ucrania: "No puede ser que la solución sea comprar tanques"

El programa El hormiguero ha iniciado de manera excelente el mes de noviembre con un invitado de lujo. Se trata del actor José Sacristán, quien llegó al set no solo para promocionar su película '13 exorcismos', sino también para hablar sobre temas actuales de lo que sucede en el mundo.

José Sacristán invitado especial en 'El hormiguero'

José Sacristán se refirió sobre su película de la siguiente manera: "Es una película maravillosa para los amantes del género del terror. Es la crónica de lo que se dio en llamar los últimos exorcismos que se han hecho en España, de los que se ha recabado todo tipo de información, para dar la crónica de una manera de interpretar de algunos ciudadanos la religiosidad”.

Pablo Motos aprovechó en preguntarle qué es lo que piensa sobre la religión a lo que el actor aseguró: "Yo no soy creyente y por lo tanto es una práctica que yo respeto como cualquier otra. A mí me da mucho más miedo la gente con nombres y apellidos que Lucifer o Satanás o cualquier otra manera de nombrar a ese energúmeno".

La reflexión de José Sacristán sobre la guerra en Ucrania

Hubo un momento de la entrevista en donde se llegó al tema sobre la guerra en Ucrania. Sacristán ha sido muy directo y dejó una reflexión que fue aplaudida: "No puede ser que, a estas alturas de la civilización del ser humano, y en esta Europa maravillosa, la solución sea comprar tanques. No puede ser la solución el armarse, no puede ser la solución de la respuesta a la belicosidad con la belicosidad. Alguna capacidad de neutralizar al adversario violento habría de darse".

Finalmente, el conductor le preguntó sobre el aprendizaje que ha tenido durante estos años de carrera en la actuación. Sacristán expresó que ha sido un camino lleno de enseñanzas: "Este oficio es un aprendizaje permanente. Pobre de aquel que piensa que lo sabe todo. Yo soy un compañero más y por supuesto hay una reciprocidad permanente. Uno aprende de los jóvenes, uno aprende del acierto o de la equivocación del joven, de la mirada del joven, de la propuesta del joven... Yo no pierdo de vista la capacidad de aprender, de equivocarme, de sorprenderme... Y eso está en el trabajo con los jóvenes, por encima de todo”.

