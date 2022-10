‘El hormiguero’: Lali Espósito arremetió contra un televidente y lo tildó de acosador

Lali Espósito fue tendencia el último fin de semana por una respuesta digna de su categoría. Durante su presentación en el programa El hormiguero, un televidente le hizo una pregunta nada agradable, a lo que ella respondió con firmeza.

Lali Espósito contestó el mensaje de un televidente

La argentina estaba contestando preguntas en vivo cuando leyó el mensaje de un hombre que le pedía consejos para conquistar a una mujer que no quería salir con él.

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, escribió el hombre.

Este mensaje no fue del agrado de Lali Espósito y habló fuerte sobre el acoso sexual: “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, señaló.

Lali Espósito: “No es no”

Además, aprovechó para criticar a la justicia con los casos de violencia de género. “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, dijo seriamente.

“Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, agregó y miró hacia la cámara para sentenciar: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”.

Espósito fue muy aplaudida no sólo por las personas en el estudio de El hormiguero, sino también en las redes sociales donde el fragmento de su respuesta fue publicado y logró hacerse muy popular.

Que esto haya salido en uno de los programas más vistos de la noche me parece una maravilla.



Lali Espósito hablando de un caso de acoso en El Hormiguero. pic.twitter.com/QDwUnd350O — #PorQuéTT (@xqTTs) October 7, 2022