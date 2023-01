‘El hormiguero’: Lali Espósito reveló detalles sobre su participación en el Mundial Qatar 2022

El hormiguero recibió este martes a Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre, quienes llegaron para promocionar la nueva temporada de la serie Sky Rojo de Netflix, razón por la cual la actriz entró al set no solo presumiendo ser campeona del mundo, sino, además, levantando la bandera de Argentina al ritmo de la famosa melodía “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” del cantante La Mosca Tsé-Tsé.

Como se recuerda, la artista fue la encargada de cantar el himno nacional de Argentina en la final del Mundial Qatar 2022. Por lo que, el conductor Pablo Motos aprovechó para preguntarle cómo se sintió ante la increíble oportunidad.

Lali Espósito lloró al recibir la noticia

En el espacio televisivo, la argentina se animó a revelar que se enteró de la noticia que cantaría en la final a tan solo 20 horas del partido de Argentina y Francia. Sin embargo, Espósito no esperaba ser elegida, pues estaba de fiesta en Qatar como el resto de hinchas.

“Me entraron unos nervios... Fue un calvario porque me llamaron para cantar el himno y yo estaba de jarana, estaba disfrutando del Mundial como una aficionada más y no tenía casi voz porque había tenido una fiesta el día anterior”, comenzó diciendo.

“Mi representante me dijo que querían que cantara el himno en la final del Mundial y yo me puse a llorar y le dije que no podía hacerlo. Entonces, yo estaba con un grupo de amigos y me empezaron a decir que era la mujer que iba a cantar el himno en la final del Mundial y que podía hacerlo, pero yo sentía que no podía hacerlo, que no tenía talento y que no merecía esa oportunidad”, narró la cantante.

Lali Epósito dio detalles de su actuación

La intérprete de ‘Disciplina’ también confesó que sus nervios aumentaban mientras más se acercaba el momento, ya que a pesar de tener un ensayo general no entendía nada a consecuencia del idioma. “A las once de la mañana estaba en el ensayo general con gente de la FIFA gritando, gringos diciendo cosas que yo no entendía, con un micrófono sin saber qué hacer...”.

Finalmente, Lali recordó que pasaba por su cabeza minutos antes de salir a la cancha a cantar el himno.

“Salí entregándome al destino, pensando en mi padre y en mis amigos con la bandera de Argentina pintada en la cara mirando la televisión y todo se redujo a algo tan simple como: ‘No sé cómo lo voy a cantar, pero lo voy a cantar con el corazón que es lo que importa en estas circunstancias’”, acotó.

.@lalioficial nos cuenta cómo vivió la experiencia de cantar en la final del Mundial de Catar #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/bJPvaJaA2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2023