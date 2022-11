'El hormiguero': Lola Índigo denuncia a Tinder luego de ser baneada

Cada episodio de El hormiguero trae algo nuevo a la mesa. En esta ocasión, la invitada fue la cantante española Lola Índigo, quien habló sobre su próximo proyecto musical y de los problemas que le ha traído Tinder.

Baneada en Tinder

El conductor Pablo Motos empezó el programa con una pregunta que se vuelto común en El hormiguero: ¿Cómo ligas cuando te gusta una persona? Ante ello, la actriz indicó que -cuando conoce a alguien- le hace un "test tipo Super Pop", pues ya no usa Tinder, a pesar de que le gustaba mucho.

Lee también: ‘El hormiguero’: Pablo Motos no pudo guardar secreto de Mina El Hammani y revela su próximo papel

Motos seguía curioso y le pregunto cómo le fue en la aplicación de citas. "Bien, he conocido a mucha gente interesante", contestó la artista. Sin embargo, denunció que Tinder, desde que Mirriam Doblas Muñoz (su verdadero nombre) dejó paso a Lola Índigo, no puede ligar a través de dicha app.

"Me han baneado porque dicen que no soy yo, que las normas de la comunidad dicen que no... Bueno, da igual. Esto no debería estar contándolo", aseguró la bailarina.

Lee también: José Sacristán sobre la guerra en Ucrania: "No puede ser que la solución sea comprar tanques"

Es por ello que la española tuvo que encontrar otros aplicativos para poder conocer a otras personas, como Raya, pero no se siente cómoda porque solo pueden utilizarla los famosos. "Es aburrida porque te sale gente de muy lejos y a mí eso no me compensa", declaró Lola.

De igual forma, aprovechó la conversación para promocionar su próximo disco musical llamado 'Discoteka', donde trabajó con la argentina María Becerra.