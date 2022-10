'El hormiguero': Manuel Turizo impresiona con su imitación de Pablo Alborán

El programa de Antena 3 El hormiguero sigue regalando sorpresas a su audiencia. En el más reciente episodio, contó con la presencia del cantante colombiano Manuel Turizo, pero el momento de la noche llegó cuando le pidieron que cantará uno los éxitos musicales de Pablo Alborán.

Todos en el set quedaron complacidos al oír 'La bachata' en la voz del colombiano. Turizo se ha convertido en uno de los músicos del momento, por lo que decidió compartir un poco de su historia con el conductor Pablo Motos y su público.

Su pasado

El músico colocho Manuel Turizo ha contado en el programa que él se inició en la música desde muy joven y que 'La bachata' es un tema que llevaba mucho tiempo guardada "en el cajón". "En la música pensamos mucho en el futuro", señaló el compositor. De igual forma, el artista reveló como fue la primera vez que tuvo una oportunidad en el ámbito musical. "Hicimos tres canciones cuando apenas tenía 16 años", explicó Turizo.

Pablo Motos estaba curioso por saber en qué había gastado su primer ingreso ganado por sus composiciones. "Con mi primer sueldo ganado con la música le compré una casa a mi madre", comentó. "También me compré un coche deportivo, la típica locura de juventud, pero me estrellé a los ocho meses. Es que me salí en una curva de las carreteras de Medellín, hay muchas", agregó.

Su imitación de Pablo Alborán

Durante la entrevista en el talk show, Pablo le preguntó a Manuel si era verdad que podría imitar al malagueño Pablo Alborán. "Lo respeto mucho, es una de las voces más capaces y me gustaba mucho escucharle cantar", respondió el colombiano y aceptó la petición del presentador.

La canción elegida sería 'Solamente tú' y cuando oyeron al artista cantar, todos en el set quedaron sorprendidos, ya que su voz era casi idéntica a la del músico español. Al final de la entrevista, Turizo le regalo al conductor del show unos regalos de su país, como café, bollitos, patatas, etc.