‘El hormiguero’: Marc Márquez confesó que padece de una alteración de la visión

El último programa de El hormiguero tuvo como invitado especial a Marc Márquez, quien es el último campeón del mundo de MotoGp. El deportista llegó al programa para hablar sobre sus proyectos. Además, para comentar lo que será el estreno de su serie documental Marc Márquez: All in. Esta producción contará la vida del piloto.

La dura confesión de Marc Márquez sobre su visión

Durante la entrevista con Pablo Motos, Marc confesó un detalle sobre su salud que ha dejado sorprendido a más de uno. El deportista reveló que padece de diplopía. Esta es “una alteración de la visión que consiste en la percepción de dos imágenes de un mismo objeto”.

El oftalmólogo Sánchez Dalmau fue el encargado de tratar la dolencia de Marc. Según el IMO, hay diversos tipos de estrabismo que puede provocar visión doble, como "la parálisis de los nervios oculomotores, estrabismos que aparecen tras una cirugía ocular, traumatismos orbitarios, enfermedades de la tiroides, algunos estrabismos infantiles que perduran hasta la edad adulta, estrabismo del paciente miope o enfermedades neurológicas".

La “indignación” de Marc Márquez con Pablo Motos

La entrevista a Marc Márquez tuvo momentos divertidos y serios. El presentador quería saber más sobre la nueva moto de Marca, por lo que le realizó la siguiente pregunta: “¿El control de tracción quiere decir que vayan las dos ruedas o solo la de atrás?”. El piloto se sorprendió por la interrogante y le contestó con ironía: “Tío, la de delante no es motriz. Te has informado bien del tema… Voy a hacer como que no he escuchado nada, es para levantarse e irse”.