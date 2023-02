'El hormiguero': Miren Ibarguren reveló la broma que hizo con su bebé recién nacido

El último programa de El hormiguero contó con dos invitas de lujo. Estamos hablando de Pepa Charro y Miren Ibarguen, quienes llegaron al plató para promocionar su nueva película.

Pero no solo eso, La intérprete recordó la vez que hizo una broma con su bebé recién nacido, generando la risa de Pablo Motos y de todos los asistentes al programa.

La broma de Miren Ibarguen

Pepa Charro y Miren Ibarguen llegaron al set de El hormiguero para tener una charla con Pablo Motos. La actriz se encargó de hablar de la cinta La novia de América, la cual estará en las salas de cine desde el 17 de febrero.

"La historia primigenia era una historia real que le pasó al director, que fue cuando su padre lo llamó desde México y le dijo que se iba a casar con una mujer muchísimo más joven que él", explicó Ibarguen.

Por otro lado, el presentador le hizo recordar cuando ella decidió hacer una broma a los que querían ver a su bebé recién nacido. Ante esto, la actriz contó los detalles de cómo preparó la broma.

"Tengo un amigo que se llama Nacho Díaz que hace efectos especiales que, por cierto, este año está nominado al Goya (...) Dije yo '¿Qué puedo hacer para hacerle una broma a mis amigos y a mi familia cuando vengan a ver al niño al hospital?'. Le encargué una carita de persona de silicona, que tú te la pegas en la piel", contó la intérprete, que quería pegar la carita de su bebé en una de sus manos.

La víctima de la broma

Finalmente, Miren confesó que no hizo la broma en el centro de salud, pero si logró hacer posteriormente. La víctima de la broma fue Teresa, madre de Edu Casanova, quien comenzó a llorar por la ocurrencia: "En cuanto les enseñabas la cosita ya decían 'es broma'. Es verdad que la que cayó fue Teresa, madre de Edu Casanova. Se lo hicimos por videollamada, empezó a llorar y dijo 'bueno, no pasa nada, casi no se nota. Le vamos a querer igual'", relató Miren.