‘El hormiguero’: Pablo Alborán revela que se está preparando para ser actor

El día de ayer martes 29 de noviembre, El hormiguero recibió a Pablo Alborán quien llegó para promocionar el lanzamiento de su nuevo disco “La cuarta hoja”.Y es que, el malagueño se mostró muy contento con el resultado de su nuevo material, pues su objetivo es enviar tanto un mensaje positivo como un bálsamo ante los momentos difíciles de la vida.

Lee también: ‘El hormiguero’: Los 5 momentos más polémicos de Pablo Motos con sus invitadas

Pablo Alborán anuncia que quiere actuar en cine

Pero no solo eso, el músico sorprendido al revelar que deseaba experimentar una nueva faceta en su vida lanzándose como actor, razón por la cual se está preparando para incursionar en el cine.

“Estoy estudiando, tengo mucha curiosidad y tengo muchas ganas de aprender porque te enriquece mucho. La música tiene mucho de cine y el cine mucho de música. Llamadme”, respondió Alborán.

La reflexión que hay detrás de “La cuarta hoja”, el nuevo disco de @pabloalboran #AlboránEH pic.twitter.com/6e7Mp8QNia — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 29, 2022

Las locuras de los fanáticos de Pablo Alborán

Sin embargo, esto no quiere decir que el cantante se aleje de la música. De hecho, Pablo Alborán aseguró que ya estaba pensando en hacer nuevos conciertos para la alegría de todos sus seguidores, ya que son muy apasionados y le han dejado más de una divertida anécdota.

Lee también: 'El hormiguero': Omar Montes confesó cuánto tuvo que pagar por alquilar una cárcel

“Me piden muchas burradas en los conciertos”, comentó Alborán durante la entrevista. “Había una señora en primera fila con su marido. Ella no paraba de cantar y bailar las canciones, pero, de repente, el marido me gritó que le hiciera a su mujer un hijo, que lo quería conmigo y no con él”, recordó.