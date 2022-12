'El hormiguero': Pablo López soñó que Luis Enrique lo convocaba para el Mundial de Qatar 2022

El hormiguero sigue siendo uno de los programas más vistos en España. En el último show, Pablo López se presentó en el set para charlar con Pablo Motos acerca de su nueva canción y sobre el disco que saldrá el siguiente año. Además, le contó uno de los sueños que tuvo.

Según el cantante, había soñado que Luis Enrique lo convocó para llevarlo al Mundial Qatar 2022, dejando sorprendidos a todos los asistentes.

Los sueños de Pablo López

El primer invitado de la semana en El hormiguero fue el cantante español Pablo López, quien acudió al show para presentar su nuevo tema musical 'Quasi', el primer avance del que será su próximo disco que llegará el siguiente año.

Pero, también, el artista contó algunas curiosidades sobre su vida, como que tiene constantes sueños futbolísticos. "Suelo soñar que soy jugador de futbol", confesó. El presentador Pablo Motos estaba curioso por saber más sobre el tema, así que lo escuchó atentamente. "Pero no uno cualquiera, sino que juego en un equipo top como el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester City, por ejemplo. Es un sueño habitual", añadió.

No obstante, también tuvo uno relacionado con el Mundial Qatar 2022: "Un día soñé que Luis Enrique me convocaba con la selección española para jugar la cita mundialista", recordó. "Fue demasiado porque me lo creí, me despertaba y volvía al mismo sueño una y otra vez", agregó López.

Finalmente, el artista fue preguntando por Motos por el motivo de su inspiración para escribir su canción, a lo que él respondió que su musa era Laura Pausini.