El hormiguero siempre nos sorprende con sus invitados. En esta ocasión, Ricardo Gómez y Claudia Salas llegaron al talk show para hablar de su siguiente producción llamada La ruta.

Pero, lo más destacado fue la confesión de Pablo Motos, quien aseguró que frecuentaba mucho en las discotecas. El presentador comentó que era habitual verlo, en sus tiempos, en dichos lugares de la famosa Ruta del Bakalao, uno de los establecimientos más conocidos de Valencia.

Pablo y las discotecas

Claudia Salas y Ricardo Gómez llegaron al set de El hormiguero para poder contar todo sobre su más reciente proyecto llamado La ruta, nueva serie original de Atresplayer Premium que se estrenará el próximo 13 de noviembre.

Esta será la primera obra de ficción que tratará sobre la historia de Ruta del Bakalao, que tuvo lugar durante más de 10 años en la ciudad de Valencia, lugar donde nació el conductor del Pablo Motos. Mientras los invitados se animaban a dar más detalles, el presentador comenzó a contar lo que vivió en esa época.

"Yo era un habitual de las discotecas de 'La Ruta del Bakalao'; Puzzle, Chocolate, Barraca, Spook...", confesó Motos. "Era una época en la que todo valía, podías hacerlo que quisieras menos enfadarte, ahora las cosas no son así", continuó. Pero eso no sería todo, ya que Pablo reveló que también ejerció como DJ en dichas salas. "Yo también pinchaba ese tipo de música. Las discotecas estaban siempre llenas, no había control de aforo y la gente iba de aquella manera...", concluyó.