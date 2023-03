‘El hormiguero’: Pilar Rubio recibió críticas por aparecer sin pantalones en su segmento de moda

Este miércoles 15 de marzo, Pilar Rubio dejó completamente en shock a Pablo Motos en su sección de moda en El hormiguero. Cada semana, la conductora enseña a Motos y a sus invitados las tendencias de moda más curiosas.

El segmento de moda de Pilar Rubio

Pilar Rubio sorprendió a Emilia Mernes, la invitada del día, y a Pablo Motos al aparecer en el plató sin pantalones. La experta en moda combinó su look con una blusa y un elegante blazer.

“¿Seguro que no te has olvidado nada? Igual te has vestido muy deprisa y falta algo, ¿no?”, mencionó el presentador del programa. A lo que ella respondió muy convivencia: “Se lleva el 'no pants', el no pantalón, Hay que ir así, en bragas”.

Como es costumbre, este look generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente en Twitter. Y es que muchos usuarios demostraron estar aburridos de la sección de Pilar Rubio.

“La sección de Pilar Rubio es de lo más penoso de la televisión”; “Hay gente con poco arte y luego está Pilar Rubio”; “Que aburrida es Pilar Rubio”, fueron algunos comentarios en la red social.

Pablo Motos, @emimermes_ y @PilarRubio_ desfilan con los últimos artículos de moda #EmiliaEH pic.twitter.com/j1SPpmwE2W — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 15, 2023

Emilia Mernes habla sobre su relación con Duki

En cuanto a la entrevista de Emilia Mernes, la argentina se mostró muy entusiasmada por su primer concierto en Madrid el próximo 17 de marzo. “Es mi primer show en Madrid y traigo mi primer álbum. Estoy muy contenta y estoy muy emocionada. Habrá más de una sorpresa”, comentó.

Por otro lado, Pablo Motos le preguntó sobre su actual relación con Duki, quien fue invitado días atrás. “Es súper sensible y tiene un corazón enorme. Llevamos casi dos años”, respondió. “Nos entendemos súper bien, hemos sabido entender nuestras carreas y nos acompañamos en la distancia”, acotó la cantante.