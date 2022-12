‘El hormiguero’: Tamara Falcó habla de su ‘relación’ con Hugo Arévalo

Tamara Falcó estuvo presente en el programa El hormiguero y se divirtió junto a las ocurrencias de Pablo Motos. Sin embargo, durante un momento de la conversación, el presentador de televisión le preguntó acerca de las fotografías que se difundieron de ella con Hugo Arévalo en Lourdes. Ante este tema, el conductor jamás imaginó que la socialité le respondería de una manera muy cortante.

Tamara Falcó sobre relación con Hugo Arévalo “¡Qué pregunta más tonta!”

Tamara Falcó fue una de las últimas invitadas de El hormiguero quien sale de vacaciones hasta el próximo año y su visita fue la oportunidad perfecta para que Pablo Motos le preguntara sobre los rumores que giran en torno a un nuevo romance entre ella y Hugo Arévalo.

“Vamos a quitarnos este tema de encima. Hemos visto unas fotos tuyas con tu amigo Hugo en Lourdes. La pregunta es: ¿Se obró el milagro?” le preguntó.

Sin embargo, el cuestionamiento no terminó con la respuesta que el conductor esperaba.

"Menuda pregunta más tonta... ¡Qué pregunta más tonta!", respondió Tamara.

Y es que, la invitada no quiso incidir en el tema, razón por la cual cerró rotundamente la conversación.

“Solo es un paseo con un amigo en Lourdes, punto pelota. Somos amigos desde hace mucho tiempo”, sentenció, sin darle pie a Motos a poder averiguar otros detalles por más que el conductor intentara incidir en el tema.

‘El hormiguero’: Tamara Falcó ‘trolea’ a Pablo Motos

Luego que la invitada se negara a hablar sobre su vida privada, el presentador de televisión quiso hacerla caer, pero terminó siendo evadido por Tamara Falcó.

"Hay una frase terrible que dice 'te quiero, pero solo como amigo", refirió el conductor de El hormiguero a lo que su invitada respondió épicamente.

"¿Eso te lo dijo a ti Laura Llopis muy a menudo?", preguntó sarcásticamente.

"No, Laura no me dijo 'te quiero, pero como amigo' me dijo directamente 'no te quiero', subrayó Motos.

