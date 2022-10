'El hormiguero’: Tamara Falcó se defiende y niega ser homófoba

El día de ayer en El hormiguero, Pablo Motos invitó a Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val para hablar sobre diversos temas de coyuntura. Precisamente, la primera tomó la palabra para defenderse de la polémica que se vio envuelta tras unas declaraciones en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México.

"Para mí esto es especialmente difícil porque está sacado de contexto, todo el mundo que quiera ver el vídeo, que dura unos nueve minutos, está en mi Instagram. Ni siquiera quiero mencionar a la persona de la cual estaba hablando".

Cabe recordar que la audiencia criticó a la presentadora y la tildaron de homófoba por estas palabras: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto".

Tamara Falcó pidió disculpas por sus palabras

Tamara explicó que sus palabras no estaban dirigidas hacia la comunidad LGTB y que se dirigía a su expareja: "Lo estaba haciendo sobre mi ex (por Íñigo Onieva) en cuestión. Como era una cosa de las familias, expliqué las razones por las cuales pensaba que, hoy en día, no podría tener una familia con él".

Para finalizar, la madrileña indicó que sus palabras estaban sacadas de contexto, pero ofreció las disculpas del caso: "Para todo hay un pico y, ahora mismo, han decidido utilizar esas palabras en mi contra. De verdad, si algún colectivo se ha visto afectado por esto, como ha sido el caso, como me han dicho mis amigos, a los cuales han atacado, pido disculpas porque no es verdad".