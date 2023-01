‘El hormiguero’: Tini Stoessel lloró en vivo al presentar 'Cupido', su nuevo disco

En una semana llena de grandes invitados, El hormiguero cerró con broche de oro al presentar a Tini Stoessel. Pablo Motos le dio la bienvenida a la cantante argentina, quién llegó al programa para presentar su nuevo álbum Cupido.

Tini Stoessel presentó su nuevo disco

El ingreso de Tini fue a lo grande. Pablo Motos bailó junto a ella. Al término de esto, el conductor le preguntó sobre la primera canción de su álbum: Muñecas. La cantante aseguró que se trata de un single atrevido y picante.

"Es una canción que habla de mucha libertad, de divertirse y pasarlo bien y la letra también es un poco picante, bastante atrevida. La gente la ha recibido muy bien y estoy muy agradecida", empezó diciendo la argentina.

Pablo y Tini vieron juntos un fragmento del videoclip para luego anunciar que este 17 de febrero se estrena el álbum Cupido. La argentina se emocionó y reveló el significado de detrás de su disco.

"Estoy emocionada porque el disco viene cargado de muchas emociones y ha sido un año muy 'zarpado' a nivel personal y profesional y también se ha atrasado por cosas que han pasado”, agregó.

Tini aseguró que cada canción de este disco tiene un significado muy especial. “Creo que Cupido es el final de una etapa muy importante para mí e hila toda una historia que forma parte de mi vida y cada canción tiene un significado especial", acotó.

¿Qué es lo primero que se fija Tini Stoessel en alguien?

Cambiando de tema, Pablo Motos le preguntó qué es lo que debería tener alguien para llamar su atención. Tini contestó que se fija mucho en la mirada y la conexión que tenga con esa persona especial.

"Me fijo mucho en la mirada de las personas, en la sonrisa, y también hay algo muy energético en mí que es que conocer el corazón de las personas. Más allá de la mirada y la sonrisa, de repente algo dentro de mí me dice: 'Conecté'. La conversación también me interesa, pero me importa conectar con la persona", expresó.