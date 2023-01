‘El hormiguero’: Alberto Chicote denuncia maltrato a los ancianos en residencias

Este miércoles 25 de enero, El hormiguero recibió como invitado a Alberto Chicote, conductor del programa Pesadilla en la cocina.

El chef profesional habló sobre su nuevo documental El escándalo de las residencias, donde muestra la triste realidad de las residencias de ancianos.

Alberto Chicote denuncia maltrato en las residencias

El chef le contó a Pablo Motos como nació la idea de hacer este documental. “Hace cuatro años, en Te lo vas a comer, hicimos un programa acerca de la alimentación de las personas mayores en las residencias. Cada vez que lo nombro, se me ponen los pelos de punta porque lo pasamos muy mal viendo como otros lo pasaban aún peor”, recordó.

Lee también: ‘El hormiguero’: Rafael Álvarez ‘El brujo’ contó las dificultades de su trabajo como actor

Chicote denunció los malos tratos que reciben los jubilados y dio un adelanto sobre lo que encontraron en las residencias años después, tras la crisis de la COVID19.

“Después de la pandemia, que ha sido como la patente de corso para que ocurran un montón de cosas ahí dentro, quisimos volver y saber qué había pasado, y lo que nos hemos encontrado es absolutamente estremecedor: comidas de mierda, trato absolutamente vejatorio y una patente de corso de 'me da todo lo mismo porque esto es un negocio y si me ahorro dos perras en la atención, el cuidado o la manutención de unas personas que han construido este país, me da lo mismo'. Y eso es para contarlo y es lo que hemos hecho”, contó el presentador.

“Esto no puede pasar porque no se lo merece nadie”

Mañana se estrena “El escándalo de las residencias”. Un capítulo especial de la campaña de Antena 3, “Hablando en plata” #ChicoteEH pic.twitter.com/fMbbbZ4T4m — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2023

Su experiencia en ‘Pesadilla en la cocina’

En un ambiente más animado, Alberto Chicote habló sobre su experiencia como conductor en Pesadilla en la cocina. Aunque dijo que había momentos de mucha tensión, nunca fue agredido y que tomó las precauciones necesarias.

Lee también: ‘El hormiguero’: Miguel Ángel Revilla confesó que su esposa padece de cáncer

“He pasado momentos difíciles, pero nunca me han levantado la mano. Sí recuerdo que en un programa había un par de cuchillos cebolleros y así como de tapadillo los cogí y los llevé un poco para atrás por precaución. Sí es verdad que me he encontrado con gente que llevaba el término agresivo un poquito más lejos y no quiero que haya cuchillos por medio”, confesó el chef profesional.