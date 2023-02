‘El hotel de los famosos 2’: Alejo Ortiz fue eliminado en la etapa de repechaje

Durante esta semana, los participantes eliminados volvieron a El hotel de los famosos 2 para buscar su revancha. Los que siguen en carrera tuvieron que votar para sacar a uno de los candidatos y el elegido fue Alejo Ortiz.

Alejo Ortiz volvió a ser eliminado de ‘El hotel de los famosos 2’

A poco de haber ingresado por segunda vez al reality, Alejo Ortiz recibió la mayor cantidad de votos de sus compañeros en una mano a mano con Magalí Mora.

“Alejo, tengo que decirte que estás eliminado del hotel. Fue una noche muy intensa. Uno percibe cosas y esto estaba como un poquito con el aire difícil de respirar”, mencionó Chino Leunis, mientras Magalí lloraba. “Por lo pronto, Magalí estás nominada junto a Yasmín Corti y van a tener que ir al laberinto”, acotó.

Pero no solo eso, el actor lamentó su paso fugaz por el reality y se despidió de sus compañeros. “Si hubiera sabido esto, quizás ni venía. No los pude disfrutar, me tuvieron laburando. Esto fue una yapa y realmente fue agotador. Fue un paso fugaz”, finalizó ortiz antes de abandonar el hotel.

Fede Barón arremete contra Flor Ventura

Por otro lado, esta semana se vivió uno de los momentos más tensos entre los participantes. Y es que, mientras se relajaban en la piscina, el grupo le preguntó a Flor Ventura que compartiera de una persona famosa que le estuvo escribiendo al WhatsApp. La modelo no tardó en responder ‘JD’, en referencia a Juan Del Potro, expareja de Jimena Barón.

“¿Y por qué lo contás adelante mío?”, preguntó Fede con evidente molestia. “Y porque fue lo único que ya se sabe. Además, yo a tu hermana le escribí, le mandé un mensajito después…”, contstó la modelo. Sin embargo, el actor le respondió de forma contundente: “Pero mi hermana te rompe el c…, olvídate”.