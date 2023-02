Emily Lucius recuerda su polémico paso por ‘El hotel de los famosos’: “No tenía ganas de vivir”

Tras su paso por la primera temporada de El hotel de los famosos, Emily Lucius fue de las participantes más criticadas por incitar el maltrato hacia su compañero Locho Loccisano. En una reciente entrevista, la influencer reveló no solo como se sintió en aquella época, sino, además, que buscó ayuda profesional.

Emily Lucius recordó su participación en ‘El hotel de los famosos’

Emily Lucius reapareció en televisión para una nota del programa argentino Intrusos, en dónde recordó su participación en El hotel de los famosos. Primero, le consultaron si veía la segunda temporada del programa conducido por Pampita y Chino Leunis.

“No estoy viendo el programa. Te soy honesta e El Hotel… la pasé bárbaro, pero cuando salí la pasé tan mal que no quiero verlo”, reveló la influencer. “La pasé mal por todo lo que se generó posterior al Hotel que hoy en día me llevo bárbaro con todos, pero se generó algo que todavía no logro entender realmente”, explicó.

Asimismo, La hermana de Belu Lucios reveló que tuvo que recibir ayuda profesional y el apoyo de su familia para recuperarse. “Estuve un mes y medio internada en mi casa con asistencia psiquiátrica, psicólogos y mi familia apoyándome. Realmente no tenía ganas de levantarme de la cama para nada, ni para comer y ni para trabajar, ni a vivir siquiera”, contó la exparticipante de El hotel de los famosos.

Emily Lucius niega ver ‘El hotel de los famosos 2’

Por otro lado, también habló sobre el caso de abuso que denunció Flor Moyano contra Juan Martino en la presente edición del reality de El Trece. Sin embargo, señaló no estar siguiendo el programa.

“No estoy al tanto de nada, más por un tema mental. Lo único que pido es que nadie sufra porque con toda esta movida de los realities... Si sé que hay chicos de Gran Hermano que decidieron bajarse de las redes sociales porque les hace mal y realmente me preocupa y me apena porque pasé por eso y no está bueno”, respondió, haciendo referencia el mensaje que dejó Tomás Holder sobre su salud mental.

Como se recuerda, Emily humilló a Locho en varias oportunidades y recibió muchas críticas. Su accionar provocó su salida anticipada del reality y su posterior resguardo del ojo público. Además, perdió muchos seguidores y patrocinadores en redes sociales, su principal fuente de ingreso.

