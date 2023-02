‘El hotel de los famosos 2’: Charlotte Caniggia confesó que no mantiene comunicación con su madre Mariana Nannis

El hotel de los famosos 2 mostró una conversación entre Charlotte Caniggia, Rocío Marengo y Axel Neri en la que hablaban de diversos temas. Lo curioso de este momento fue cuando Charlotte respondió una pregunta acerca de sus padres.

Charlotte Caniggia y Mariana Nannis no hablan desde hace tiempo

El modelo le preguntó si Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se encontraban en el país, a lo que ella respondió de manera negativa. “Mi papá está en Italia, ahora. Y mi mamá en España, en Marbella. Ella no tiene muchas amigas, tiene pocas. Es bastante cerrada. Tiene a mi tío, su hermano, que está con ella. Pero tiene pocas amigas”, expresó.

Lee también: ‘El hotel de los famosos 2’: participantes eliminados volvieron al programa y causan revuelo en redes

Luego de esta respuesta, Charlotte confesó que hace más de tres años que no habla con su mamá. “Hace tres años que no la veo a mi mamá, un montón. Pero bueno, es un poco complicado. Desde que se separaron ambos, medio que no nos hablan mucho”, expresó la participante.

La hija de Paul Caniggia indicó que su familia es complicada debido a que siempre ha estado entre los reflectores de los medios de comunicación.

“Mi familia es muy difícil porque es muy mediática. Mi papá es famoso, mi mamá también. Y creo que eso es bastante difícil”. Asimismo, indicó que está peleada con sus padres: “Yo me peleé con mi mamá y mi papá, estoy peleada con ellos. No me hablan. Ahora como que lo superé”, agregó.

Charlotte Caniggia extraña por momentos a su familia

Charlotte siguió conversando con Rocío y Axel y comentó que a veces quisiera poder volver a hablar con ellos. “La familia medio que se abrió y creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres. Pero ya fue, listo. Tengo ganas, pero no es fácil. A veces les mando mensajes y no me contestan”, confesó.

Lee también: ‘El hotel de los famosos 2’: Alejo Ortiz fue eliminado en la etapa de repechaje

Finalmente, dijo que su hermano está en la misma situación que ella. “Y mi hermano está igual que yo, nos re gustaría estar en familia. Yo creo que uno hace lo que siente y ya está, es así”, finalizó.