'El hotel de los famosos 2': Flor Moyano lloró tras ratificar su denuncia contra Juan Martino

El hotel de los famosos 2 volvió a emitirse en las pantallas de televisión de Argentina. Sin embargo, la lucha de Flor Moyano contra Juan Martino sigue en pie, pues la concursante reafirmó junto a su abogado la denuncia de abuxo sexual, razón por la cual no dudó en quebrase en un medio de comunicación local.

Lee también: 'El hotel de los famosos 2': programa entrega videos a la justicia por una denuncia de abuso sexual.

Y es que la influencer admitió tener miedo, pero, además, que le cuesta mucho recordar lo que vivió durante su estadía en el programa, es por eso que espera obtener justicia.

El dolor de Flor Moyano

Como se recuerda, su abogado Roberto Castillo acompaño a la celebridad para rectificar su acusación en la UFI N° 2 de Cañuelas y de esa manera, esperan que la producción del mencionado espacio televisivo colabore mucho más con ellos. Por ese motivo, las grabaciones serían la clave para su caso contra Juan Martino.

Es por eso, que el programa de América TV de Argentina entrevistó a la creadora de contenido con el fin de obtener su opinion sobre el tema. La joven señaló que le cuesta mucho ver las escenas que vivió junto a Juan en el reality.

"Veo como paso a paso fue manipulándome y me llevó a estar sometida ante él, ante su voluntad. Me siento terriblemente mal, me cuesta, me da vergüenza. Lo miro sola en mi cuarto para estar atenta y tratar de recordar momentos porque mi cabeza hay un bloque muy grande", comentó Flor mientras soltaba unas lágrimas.

Lee también: 'El hotel de los famosos 2': Abogado de Flor Moyano arremete contra la producción del programa.

De igual manera, Moyano confesó que se sintió aliviada cuando realizó la denuncia, ya que tomó mucho valor para hacerlo. Asimismo, agradeció a su abogado y su equipo por todo el apoyo que le están dando.

Finalmente, compartió su historia con algunos de sus compañeros, aunque volvió a quebrarse cuando repasó todo lo que vivió en sus días dentro del programa.