'El hotel de los famosos 2': Mimi Alvarado habló sobre el ataque de pánico que sufrió en el programa

En el último programa de El hotel de los famosos 2, uno de los participantes informó que Mimi Alvarado tuvo el día libre debido a que sufrió un fuerte ataque de pánico.

Ante este tema, la panelista no pudo contener las lágrimas y decidió compartir con los televidentes la angustia que vive en el reality show argentino.

El ataque de pánico de Mimi

Martín Coggi, quien fue elegido como el último gerente en El hotel de los famosos 2, informó a Gabriel Oliveri que Alvarado estaba descansando después de haber sufrido un cuadro de ansiedad. Y es que en el momento en que ambos se acercaron a su habitación y la llamaron para ver cómo se encontraba, se sorprendieron al verla llorando.

"Me agarró un ataque de pánico. Ya me había pasado", comentó la panelista. Ante las cámaras, ella explico que estaba a punto de quebrarse y, durante esos episodios, todo la pone sensible. Oliveri le sugirió que siga descansando y que no se preocupe por el trabajo, ya que lo importante es que se sienta bien.

La relación entre Mimi y 'Fer' Carrillo

Desde su llegada al programa, Mimi y Fer se han vuelto grandes amigos. Incluso, luego del desafío del día donde acabó con el cuerpo repleto de barro, ella le hizo un pedido especial. "Dame un besito, dame un besito en la mejilla", decía Mimi Alvarado entre risas, mientras Fernando Carrillo le estaba limpiando la cara con una toalla azul. "Ya, Sor María", respondió el actor y accedió al pedido de su compañera. Ante ello, algunos de los seguidores del programa comenzaron a especular que hay algo entre ellos.