Mimi Alvarado sobre la denuncia de Flor Moyano: "No la escuché gritando o pidiendo ayuda"

Mimi Alvarado habló sobre Flor Moyano, después de su regreso a El hotel de los famosos 2. Como se recuerda, la modelo denunció a Juan Martino por abuso sexual.

La dominicana dijo que era un tema muy delicado. Asimismo, espera que este pueda esclarecerse.

Mimi Alvarado sufrió un ataque de pánico

La pareja de 'El Tirri' estuvo en Mañanisima y recordó aquel episodio que vivió en El hotel de los famosos 2. "Yo tengo eso hace ya varios años. Lo padezco incluso antes de entrar. Un día me pasó ahí adentro, yo no quería que se me viera, pero bueno, obviamente, me metí en un reality donde se mostró mucho de mí", dijo Mimi Alvarado.

"Yo suelo estar algo nerviosa o ansiosa. Tengo mucha energía, demasiada. Tengo que bajarla. Y bueno, yo desde ese día estaba muy mal. Me dolían mucho las piernas. Me dieron una medicación normal, que es sin receta. Entonces tenía algo que me relajaba las piernas. Yo tenía que competir el otro día y no podía caminar. Creo que eso me hizo un efecto adverso y me detonó el ataque de pánico", agregó la panelista.

Mimi Alvarado se pronuncia sobre la denuncia de Flor Moyano

Asimismo, comentó acerca de lo sucedido entre Moyano y Juan Martino. "Yo estaba ahí, justamente, estaba al lado de la cama. Me quedé tranquila porque en ningún momento escuché a Flor ni pidiendo ayuda, ni gritando", relató la dominicana.

Finalmente, reveló su postura respecto a la demanda. "Yo no me quiero poner ni de un lado ni del otro hasta que hable la justicia. Yo he hablado con Flor y he hablado con Juan y tengo las dos campanas", recalcó Mimi.