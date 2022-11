'El hotel de los famosos 2': ¿por qué Charlotte Caniggia dejó el show?

La cadena El trece se sigue alistando para el gran estreno de la segunda temporada de El hotel de los famosos. Sin embargo, el equipo de producción ya estaría presentando un gran problema, ya que la competidora Charlotte Caniggia se habría ido del set de grabaciones a pocas horas de iniciar el rodaje.

Pero ella no sería la única en abandonar el reality, ya que Abigail Pereyra también se fue. Se ha comenzado a especular la posible razón de su abandono y tendría que ver con una de las concursantes.

El abandono de Charlotte

Antes de que se conociera la noticia de la marcha de Charlotte Caniggia, ella paso por el programa Socios del espectáculo y habló sobre sus sentimientos sobre El hotel de los famosos 2. "Alex me dio tips y me dijo que me hiciera amiga de todos, que vaya viendo quién es quién. Soy antisocial, me gusta estar con poca gente, cuando estén todos peleados me iré a la naturaleza", comentó.

Cuando se le pregunto por el premio, ella dijo que su sueño era conocer China y, en caso de ser la ganadora, hubiese gastado el dinero en ese lujo. "Me gusta correr, también limpiar, así que en eso iré bien. Lo que no me gusta es cocinar", añadió.

Según los últimos reportes, la actitud 'antisocial' sería el factor determinante que provocaría la salida de Charlotte. "Hubo un problema con una persona, que tenía una fobia muy particular. Decidió irse también y es Charlotte Caniggia. Ahí la llaman a Abigail para que vuelva", reveló una fuente.

El por ello que ahora la productora ha comenzado a buscarle un reemplazo para la hermana de Alex, quien fue el ganador de la primera temporada.