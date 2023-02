‘El hotel de los famosos 2’: Se confirmó el romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi

Desde que Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi se conocieron en El hotel de los famoso 2 su relación ha ido evolucionando. En esta ocasión, ambos aceptaron frente a sus compañeros que se gustan.

Exesposo asegura que le fue infiel

Semanas atrás, Fernando Beni, el exmarido de la modelo, reveló la relación que nació en el programa: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, mencionó.

Lee también: ‘El hotel de los famosos 2’: Yasmín Corti es la nueva eliminada del reality

Delfina salió a defenderse, a pesar que no puede hablar con la prensa hasta que se emita su eliminación del reality. “Salí del hotel hace nada y sabrás que no podemos hablar de lo grabado pero básicamente lo que te puedo contar es que entre separada y así sigo, separada. Él no es del medio y es lógico que cuando le escriben responda sin pensar en que lo van a poner”, declaró.

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi confirman su relación

Este miércoles se confirmó el romance entre los participantes del reality. Fue durante un juego con José María Muscari, el director teatral, que Martín Coggi y Delfina Gerez aceptaron sus sentimientos.

“Es domingo y son las 10 de la mañana. Es un horario muy jodido para mi. Te tocan el timbre y tenés que elegir quién de acá te toca el timbre y le abrís la puerta. Y a quién de acá te toca el timbre y no le abrís la puerta”, mencionó el director de teatro.

Lee también: ‘El hotel de los famosos 2’: El programa anunció la salida de Juan Martino

Delfina no dudó y dijo que no le abriría la puerta a Mimi Alvarado porque habla mucho. “Y quién me gustaría para tomar unos mates, para charlar, para arrancar... a Martín, porque hay un montón de cosas que no hablamos”, respondió, generando más emoción en sus compañeros.

Por su parte, Coggi aceptó rotundamente que Delfina le encanta. Ante la pregunta si su relación podría seguir, el boxeador respondió: “A esta altura, el Hotel ya me dio mucho más de lo que esperaba”. Y más tarde en el backstage continuó: “Creo que es la primera vez que queda evidenciado que nos gustamos”.