'El hotel de los famosos': Sabrina Carballo contó el drama que vivió en el reality

Ya no falta mucho para el estreno de la segunda temporada de El hotel de los famosos y algunos exconcursantes han salido a hablar sobre sus experiencias en la casa. Una de ellas ha sido Sabrina Carballo, quien sorprendió a todos con sus confesiones.

De acuerdo con sus comentarios, estar en el reality la afectó demasiado pues, a diferencia de los otros participantes, ella quería estar fuera de los reflectores.

Su paso por el show

Cuando la actriz fue eliminada de El hotel de los famosos, sufrió las consecuencias del mundo real.

"Cuando salí del juego, no quería ni salir de mi casa. Fue demasiada información... yo siempre intenté cuidarme, no exponerme demasiado porque lo mediático nunca me gusto", confesó.

Pero eso no sería lo único impactante que reveló Carballo. Ella aseguró que tuvo que estar encerrada dos meses en su casa y no hablar con nadie hasta el final del programa.

Finalmente, aseguró que ya superó sus problemas tras su exposición y que está emocionalmente estable, pero dijo que no querría volver a vivir dicha experiencia.