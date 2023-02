El increíble encuentro entre Walter ‘Alfa’ de ‘Gran hermano’ y Kun Agüero: “Yo no lo puedo creer”

En más de una ocasión, el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero reveló ser un seguidor asiduo del popular reality argentino Gran hermano 2022. Aunque con el inicio del Mundial Qatar 2022, el streamer reconoció haberse perdido el programa.

Es por eso, que el pasado lunes 20 de febrero, se encontró con uno de los personajes más polémicos que fue eliminado la semana anterior. Se trata del popular Walter ‘Alfa’ Santiago.

El encuentro entre Alfa y Kun Agüero

Mientras se realizaba el ingreso de los familiares de los participantes a la casa de Gran hermano. Alfa se encontró con el exdelantero de la Selección Argentina y no dudó en inmortalizar el momento con una espectacular foto.

La reunión no tardó en viralizarse en las redes sociales. Y es que, el exconcursante realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en donde se mostró junto al Kun Agüero para el deleite de todos sus seguidores.

De acuerdo con Alfa, fue una reunión sorprendente pues fue el ‘Kun’ quien se acercó para saludarlo y preguntarle si era el participante del reality de Telefe. “El Kun Agüero me mira y me dice, '¿vos sos Alfa?' Yo no lo puedo creer. Se dio vuelta todo”, narró el exintegrante del reality Gran Hermano.

¿Se avecina una colaboración?

El polémico participante aprovechó la ocasión para preguntarle al también streamer si le gustaría que regrese al programa. “Para mí, sí. Pero viste como es. La gente, a veces, lo toma medio raro. Pero yo te entendía porque sé que lo decías de buena fe, buena onda. Yo porque entiendo la onda de los chistes. Porque yo soy bastante bromista”, respondió Agüero.

Finalmente, ambos decidieron colaborar el uno con el otro en Twitch: “Ahora agendo tu celular y hacemos un Twitch juntos y nos c… de risa”, respondió el streamer fiel a su estilo.

