ElZeein se quiebra al recordar a Tongo: "Acabo de recibir un baldazo de agua fría"

La noticia de la muerte de Tongo ha conmocionado a diversas personalidades de nuestro país. El primero en reaccionar fue ElZeein, quien se enteró del fallecimiento del cantante en una transmisión en vivo.

Mientras conversaba con sus seguidores, el creador de contenidos peruano recibió decenas de mensajes sobre el deceso de Abelardo Gutiérrez. Al principio, ElZeein no creía en la noticia, pero decidió ingresar al perfil de Facebook de la esposa del cantante.

"Podría decir que sí es real, pero no me da, no lo sé. Hay un número, tiene 100 mil followers. Yo creo que puede ser real esto, sin bromas. "No, no no. Esto no puede ser real. Él tenía presentaciones en octubre del 2022, el año pasado. Estamos hablando de que se puso mal en estos meses", indicó el streamer luego de mirar el perfil de Facebook de Gladys Lupinta.

Inmediatamente, ingresó a los portales web de noticias y reconfirmó la información. "Es una persona muy humilde, muy buena. Tenía sus cositas, pero era buena persona. Me caía muy buen. Era muy trabajadora (...) Si es real, que p*** noticia. fatal. Ay, la re*****. Es real, chicos. Esto es real. Murió Tongo a los 66 años tras luchar contra la insuficiencia renal. Oh my god. Acaba de morir. Ay la p***. Vaya noticia y caya baldazo que me acaban de dar", complementó ElZeein.





ElZeein y las anécdotas con Tongo

Tras conocerse la noticia, el streamer peruano contó algunas anécdotas que vivió con Tongo.

El primero que contó fue las veces que iban a almorzar juntos después de trabajar algunos contenidos. "Cuando lo conocí, manejando un carrito muy modesto. Normalmente, lo invitaba a comer, y siempre me hacía bromas con muy buena onda. Le he invitado más de un almuerzo, y lo hacía con gusto. Él me ayudaba, yo también lo ayudaba con sus videos", indicó ElZeein.

Pero, en el segundo, se quebró. De acuerdo con el creador de contenido, lo invitó a una fiesta de uno de sus amigos y la pasó de maravilla. Y, al salir y ver a las personas saludarlo, se dio cuenta de la importancia y la magnitud que era Tongo para el Perú.