Esposa de Melochita asegura que cómico necesita ayuda psicológica

El nombre de Pablo Villanueva, más conocido como Melochita, ha vuelto a sonar en los programas de televisión. Sin embargo, no ha sido por sus shows, sino por la tragedia que está viviendo por su familia.

Melcochita pidió ayuda legal para su sobrino

El cómico se presentó -junto a su esposa Monserrat Seminario- en Andrea para pedir ayuda para su nieto Jesús Guevara, quien se encuentra en la cárcel. De acuerdo a Melcochita, su familiar se encuentra encerrado de manera injusta.

Sin embargo, este no fue el único tema que se tocó durante el programa. Monserrat aprovechó las cámaras para pedir ayudar psicológica para su esposo ya que, por los problemas sucedidos, no la está pasando bien.

Esposa de Melochita pidió ayuda psicológica para el cómico

Al escuchar este pedido, Andrea Llosa elogió el actuar de Monserrat. “Eso demuestra el amor que te tiene Monserrat porque es algo importante. El amor también es salud mental y enfocarnos en la parte emocional. Nosotros queremos por favor que tengas la ayuda psicológica de la especialista Marisol Pinedo”.

Pablo Villanueva no aceptó ni negó la ayuda psicológica. Lo que sí aseguró es que lo único que él busca es el bienestar de su familia. “No sé, veo a alguien mal y no puedo dejar de ayudar”, insistió.

Por otro lado, aseguró que no necesita dinero por parte de sus hijos. “Yo soy suficiente varón para superarme y que no me ayude nadie. No necesito que me ayuden”. Ahora que finalizó el programa, no se sabe qué acciones tomará el cómico.