‘Esto es guerra’: exparticipante de Miss Perú se presentó en el casting

El casting para ser competidor en Esto es guerra inició hace unas semanas. Hasta el momento, son varios los aspirantes que han logrado captar la atención del público. Uno de estos casos es el de Mei Azo, quien fue participante del Miss Perú 2022.

Mei Azo se presentó al casting de 'Esto es guerra'

La modelo parece que no solo le gusta la pista de modelaje, sino que también quiere tener más presencia en el mundo de la televisión. Por tanto, decidió probar suerte en el reality de competencia. Muchos se sorprendieron con su presencia, sobre todo Johanna San Miguel.

La conductora le preguntó si tenía permiso por parte de Jessica Newton, puesto que la competencia podría causarle problemas con su físico. “Junto a Alessia Rovegno, estuviste aquí entre las cinco finalistas. ¿Te ha dado Jessica el permiso, el visto bueno, para poder participar? Tú eres la actual Miss Mesoamérica y cuando tú estés aquí vas a competir. Esto demanda tiempo y lesiones”, dijo la conductora de EEG.

Mei Azo aseguró que no habría ningún problema y que contaba con la total aprobación de Jessica para participar aquí. “Totalmente, Jessica ya me dio el visto bueno. Hoy voy a darlo todo porque me voy a quedar aquí en Esto es guerra”, señaló la reina de belleza.

Mei Azo cautivó a todos con su presentación de baile

Luego de presentarse y responder las preguntas, Mei Azo tuvo que demostrar su talento. La pupila de Jessica Newton cautivó a todos con una danza de música afroperuana. El jurado conformado por Johanna San Miguel, Patricio Parodi y Renzo Schuller aprobaron por unanimidad su pase a la siguiente etapa del casting. Mei se mostró muy agradecida por la oportunidad y aseguró que dará todo para quedarse en EEG.