'Esto es guerra': Johanna San Miguel calló a participante por hablar demasiado

El casting nacional de Esto es guerra sigue en búsqueda de nuevos guerreros. En el último episodio, un participante buscó convencer al jurado que era la mejor opción para el programa. Sin embargo, se la pasó hablando por un largo rato, algo que no gustó a Johanna San Miguel, quien no dudó en mandarla a callar.

Lo calló por mucho 'floro'

Las audiciones para encontrar a los próximos guerreros no han acabado. Eso quiere decir que muchos aspirantes aún tienen chances de formar parte de uno de los realities más vistos de la televisión peruana.

En el último programa, un joven llamado Alan Massa salió al escenario para presentarse ante los jurados. Él reveló que tiene 29 años y estudió la carrera de administración de empresas, pero también se dedica al modelaje. Según con sus declaraciones, ha representado al país en múltiples oportunidades.

Sin embargo, algunos de los miembros del jurado no parecían estar cómodos. Por ello, Johanna San Miguel salió al frente para detenerlo y decirle lo siguiente: "Está lindo todo lo que estás diciendo, pero es mucho floro, queremos ver que es lo que nos vas a mostrar. No, no, esto es televisión. Está guapo, pero es televisión. Esto no es una clase de coach", indicó la conductora.

Luego de que la Mama Leona terminó su queja, Alan prosiguió con su actuación. Una vez que el concluyó su acto, le informaron que pasaría a la siguiente fase, por lo que salió muy contento.