‘Esto es guerra’: Mathías Brivio sería el reemplazo de Renzo Schuller en el reality

Rodrigo González acaba de dar una noticia que remeció las redes sociales. El conductor de Amor y fuego comentó que en Esto es guerra habría cambios importantes, y uno de estos sería el del conductor.

Mathías Brivio sería el reemplazo de Renzo Schuller

“Una pregunta ¿hasta cuándo va a estar Renzo ahí?”, indagó Peluchín sobre la permanencia de Renzo Schuller en el programa. El conductor mencionó que, según sus fuentes, Mathías Brivio retornaría al reality de competencia de América TV.

Lee también: Rodrigo González destruye a Anthony Aranda por faltas ortográficas: "¡Qué bruto por Dios!"

Pero, ¿de dónde surge este rumor? Según comentó Rodrigo, esto empieza porque Mathías no ha sido presentado en el programa de Latina que dan por las mañanas. “Porque ya a Mathías no lo han presentado como parte del programa de la mañana. Ya llevaron su reemplazo”, comentó.

Rodrigo González confía en lo que le dicen sus fuentes y asegura que Mathías Brivio primero negará todo. Incluso, lo comparó con lo que hizo Carlos Vílchez ante de anunciar su salida de AT. “Mathías va a hacer la de Carlos Vílchez, se va a hacer el loco, se va a hacer el que ‘no’, y al final lo va a hacer”, indicó el presentador.

Por otro lado, Gigi Mitre se preocupó por el futuro de Renzo Schuller pues, al parecer, no le habrían informado de esta decisión. “No sabe si lo van a botar, pero de repente no le han hablado de una renovación de contrato” indicó ‘Peluchín’.

'Peluchín' y Gigi Mitre prefiere a Renzo Schuller ante que a Mathías Brivio

Gigi opinó que el cambió le parecería raro, pues cree que Renzo lo ha estado haciendo muy bien en Esto es guerra: “¡Qué raro! Bueno, esperemos a ver qué pasa, no lo he visto en la mañana, a mí me parece que Renzo lo está haciendo bien”.

Lee también: ‘Esto es guerra’: Said Palao regresa al programa con la camiseta de los Guerreros

Finalmente, Rodrigo coincidió con la opinión de su compañera y prefirió a Renzo, pero indicó que esta decisión sería por los gustos de la gente: “Yo entre Renzo y Mathías, prefiero a Renzo también, pero lo que pasa es que la gente quiere ver de repente la dupla del inicio, la que empezó”.