Rodrigo González destruye a Anthony Aranda por faltas ortográficas: "¡Qué bruto por Dios!"

¡Le dio con palo! Rodrigo González no aguantó las faltas ortográficas de Anthony Aranda. El popular ‘Gato Activador’ se contactó con una de las reporteras de su programa para hablar sobre las afirmaciones de una vidente; sin embargo, el conductor no pudo seguir leyendo debido a los errores en su escritura.

Esto ocurrió cuando ‘Peluchín’ leyó la respuesta que brindó el bailarín a la vidente Mónica Galliani, luego que esta asegurara que es un agresor, según la lectura del tarot. Estas afirmaciones indignaron al exparticipante de El gran show, quien –inmediatamente- se contactó con el programa.

El periodista de espectáculos no pudo evitar referirse a las faltas ortográficas en la escritura de la pareja de Melissa Paredes.

"Mira como escribe con tal, ayyy (…) y certificando con s, ¡qué bruto por Dios!", expresó el conductor de Amor y fuego ante las risas de su compañera Gigi Mitre.

¿Qué dijo Anthony Aranda tras ser acusado de agresor?

Anthony Aranda se mostró mortificado ante las acusaciones de la vidente Mónica Galliani, quien señaló que podría tener problemas de agresividad.

"Un poco más de tino para hablar de alguien, yo jamás he tenido algún problema por agresión o algo parecido como para que alguien que ni me conoce asegure que soy agresor", se lee en el chat mostrado en el programa de Rodrigo González.

Por su parte, la vidente aseguró que nunca tuvo la intención de ofenderlo; sin embargo, esto es lo que pudo interpretar a través de las cartas.

"Yo me he sentado a leer mis cartas e interpreto, no me invento nada. Si las cosas que salen no te agradan, mil disculpas es lo que hay. Finalmente, tú (Melissa) eres la que sabe que es lo que sucede en cuatro paredes", afirmó Galliani.