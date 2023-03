Estrella Torres contó la experiencia que vivió su mamá tras las lluvias en Pacasmayo: "Han sido días muy difíciles"

Mande quien mande recibió a Estrella Torres en su set. La cantante habló sobre la situación que experimentó su familia en Pacasmayo. La intérprete de cumbia reveló que vivió momentos de terror al no poder comunicarse con sus seres queridos.

El terror que vivió Estrella Torres

La artista reveló que intentó comunicarse con su familia para asegurarse de que todos se encontraban bien. Sin embargo, no había comunicación, ya que las antenas colapsaron.

"Para mí han sido unos días muy difíciles, muy desesperantes, porque no he tenido comunicación con mi mamá… se habían caído las antenas, el desagüe se había filtrado en todos los hogares tanto así que el olor era muy insoportable… Me mandó un último audio como que se estaba ahogando y no sabes la desesperación que yo sentí, ella estaba sola allá, no había quién la ayude, todos los vecinos estaban muy asustados", relató Torres.

Asimismo, la cantante pensó lo peor, pero después pudo comunicarse con su madre. "Tengo varios amigos del colegio que estaban yendo a verla, y gracias a Dios no sabes cómo yo he estado rezando toda la noche para que mi mamá esté bien y estable… Fueron a llevarle ampollas para que le pase el escalofrío y la fiebre porque la humedad le había afectado", relató Estrella.





¿Cuándo se casará Estrella Torres con Kevin Salas?

El pasado lunes 13 de marzo, Estrella fue entrevistada por Trome y confesó cuando se casará con el fisicoculturista. "Será el 22 de setiembre y estamos más que nerviosos porque falta poquito, ya estamos viendo solo detalles, y con todas las ansias para que salga como queremos", declaró la mujer de 25 años.

Por último, aclaró que todo marcha bien en su relación con Kevin. "Acabamos de cumplir año y medio de relación, estamos muy enamorados, hay bastante amor, nos queremos mucho y estamos aprendiendo a conocer cómo nuestra relación puede ser exitosa, pues siempre uno tiene altos y bajos, y hay que saber resolverlo de una manera madura.", explicó la cantante.