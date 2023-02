Ethel Pozo defiende a Jesús Barco luego de negar matrimonio con Melissa Klug: "Se puso nervioso"

Lo defiende. Hace algunos días, se hizo viral un video de la reacción de Jesús Barco al ser consultado sobre su matrimonio con Melissa Klug.

Tras ello, diversos periodistas lo criticaron y dijeron que estaba jugando con la Blanca de Chucuito. Pero, alguien acaba de salir en su defensa.

Ethel Pozo defendió a Jesús Barco

Una de las personas que trató de justificar lo dicho por Jesús Barco fue Ethel Pozo. Durante su programa América hoy, presentaron la nota sobre lo que había pasado con Jesús Barco. Después de eso, Janet Barbosa criticó duramente al jugador de Sport Boys: "Cuando una mujer se presenta en televisión y dice que a finales de año del 2023 me voy a casar, es porque lo hablo con el novio definitivamente. Y que le pregunten al novio y él diga: ‘ni yo sé qué va a pasar’... No, eso no puede ser”.

Ante esta crítica por parte de su compañera, Ethel Pozo indicó lo siguiente con el fin de defender a Jesús: “Qué fuerte, pero se puso nervioso de repente... Pero ¿qué tal si ha sido estrategia para que nadie se entere? Recuerden que Melissa Klug nos contó que se iba a casar en el extranjero”.

Por último, la que también se pronunció, aunque para otro medio, fue Melissa Klug. La pareja del jugador fue cuestionada por el nerviosismo de Jesús a lo que ella erespondió: “Sí, pobrecito encima el ‘Gato’ lo estaba vacilando, pero ya sabemos cómo es esto, así que caballera nomás”.

¿Cuáles fueron las palabras de Jesús Barco?

Cabe recordar que todo esto surge cuando un medio deportivo le realizaba una entrevista a Jesús Barco. Durante la conversación, apareció el ‘Gato’ Cuba para hacerle bromas con respecto a su matrimonio.

Esto provocó la respuesta nerviosa del jugador: “Eso es mentira, el ‘Gato’ comienza a gritar tonteras. De repente él me va a organizar el matrimonio porque ni yo sé, pero él lo afirma”.