Magaly Medina criticó a Jesús Barco por ningunear los planes de matrimonio de Melissa Klug: "¿Hay problemas en el paraíso?"

Lo tiene en la mira. Magaly Medina no tuvo piedad con Jesús Barco, luego de que este desestimara las palabras de Rodrigo Cuba, quien aseguró que el futbolista del Sport Boys se iba a casar.

Lee también: Magaly Medina sobre el proceso de divorcio de Christian Domínguez: "Conquistaba a una chica y abría el proceso".

A su criterio, el futbolista no tiene planes de matrimonio de Melissa Klug y que le estaría haciendo perder el tiempo.

Magaly Medina criticó duramente a Jesús Barcos

Los equipos peruanos están esperando con ansias el inicio de la Liga 1.

Durante los entrenamientos de Sport Boys, las cámaras de Gol Perú se acercaron a entrevistar a Jesús Barco. Minutos después, Rodrigo 'El Gato' Cuba comenzó a gritar que su compañero se iba a casar pronto. "Eso es mentira, el 'Gato' comienza a gritar tonteras. De repente él me va a organizar el matrimonio porque ni yo sé, pero él lo confirma", respondió el mediocampista.

Lee también: Magaly Medina arremete contra Rosángela por viaje a Dubái: "Es más fácil encontrar alguien rico"

Magaly Medina no dudó en difundir las imágenes en su programa y lanzó una dura crítica a la pareja de Melissa Klug. "Él hace como que no escuchó y trata de no tomarle importancia a eso del matrimonio. ¿Qué pasó? ¿Hay problemas en el paraíso?", dijo la popular Urraca.

"Si das un anillo de compromiso es porque te vas a casar y porque quieres que esa relación tenga un final feliz, pero no andas diciendo que son tonteras. ¿Así choteas a la Melissa Klug?", sentenció la periodista de espectáculos.